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Komşusunun ateş açtığı genç, cebindeki telefon sayesinde kurtuldu!

Samsun'da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucunda silahtan çıkan mermi bir gencin cebindeki telefona isabet etti. Hafif yaralanan genç, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Komşusunun ateş açtığı genç, cebindeki telefon sayesinde kurtuldu!

Samsun’un Terme ilçesinde husumetli komşular arasında çıkan tartışma esnasında silahla açılan ateşte merminin 19 yaşındaki gencin cebindeki telefona gelmesi sonucu genç, hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarlı Mahallesi Kayalar Sokak’ta ikamet eden G.Y.Y. ve H.D. arasında yaşanan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. H.D.’nin evinin avlusunda yaşanan kavga esnasında H.D. evinde bulunan tabancasını alarak G.Y.Y.’ye ateş açtı. Silahtan çıkan merminin G.Y.Y.’nin cebindeki telefona isabet etmesiyle telefon yanmaya başladı.

Komşusunun ateş açtığı genç, cebindeki telefon sayesinde kurtuldu!

Silah seslerini duyan komşular G.Y.Y.’yi evin avlusundan dışarı çıkartarak olayı 112'ye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı G.Y.Y.’yi Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, H.D. ise jandarmaya teslim oldu. Olay yeri incelemelerinin ardından jandarma ekipleri görgü tanıklarının ifadelerini aldı.

Komşusunun ateş açtığı genç, cebindeki telefon sayesinde kurtuldu!

Okan Gül
Video Editörü


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