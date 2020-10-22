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  3. Komşusuyla girdiği gürültü kavgasında kan aktı!

Komşusuyla girdiği gürültü kavgasında kan aktı!

Isparta'da bir apartmanda Seydi Ali K. isimli bir kişi komşusu Gökhan M. ile gürültü yaptığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Seydi Ali K. elindeki bıçakla Gökhan M.’yi yaraladı. İhbar üzerine gelen ambulansla Gökhan M. hastaneye kaldırılırken Seydi Ali K. ise gözaltına alındı.

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22 Ekim 2020 Perşembe 12:14
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