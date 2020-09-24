Komşusuyla tartışırken kendini yaraladı!

Tekirdağ'da bilinmeyen bir nedenden ötürü iki komşu arasında çıkan tartışma esnasında fenalaşan bir kadın basamaklardan düşerek başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.