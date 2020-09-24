Komşusuyla tartışırken kendini yaraladı!
Tekirdağ'da bilinmeyen bir nedenden ötürü iki komşu arasında çıkan tartışma esnasında fenalaşan bir kadın basamaklardan düşerek başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde N.C. isimli bir kadın komşusu S.M. ile tartıştığı sırada basamaklardan düşerek kafasından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumu hakkında net bir bilgi verilmedi.
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24 Eylül 2020 Perşembe 12:10
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