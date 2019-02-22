İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Kömür ocağında toprak kaydı, bir işçi su altında kaldı

Kömür ocağında toprak kaydı, bir işçi su altında kaldı

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde toprak kayması sonucu bir kepçe, operatörüyle birlikte suya gömüldü.

Kömür ocağında toprak kaydı, bir işçi su altında kaldı

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde toprak kayması sonucu bir kepçe, operatörüyle birlikte suya gömüldü.

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde toprak kayması sonucu bir kepçe suya gömüldü. Kazada kepçe operatörü Mahmut Durmaz kepçenin suya düşmesi esnasında kendisi de suya atlayarak canını kurtarmak istedi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri kepçe operatörünü aramaya devam ediyor.

Kömür ocağında toprak kaydı, bir işçi su altında kaldı

Kömür ocağında toprak kaydı, bir işçi su altında kaldı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.