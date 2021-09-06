Kömür satın aldı göktaşı çıktı

Yakup Ermiş isimli yurttaş Rusya’dan ithal edildiği iddia edilen kömürden 50 liralık bir torba satın aldı. Torbada ağırlığından şüphelendiği taşı ayırıp, yıkadıktan sonra; kömürü satın aldığı şirketi arayarak içerisinden taş çıktı diyerek şikayette bulundu.



Arkadaşına durumdan bahseden Ermiş, arkadaşının şüphe etmesi ve mıknatısla test etmesinden sonra bir parçasını kırarak test yapılması için laboratuvara gönderdi. Araştırma sonuçlarında göktaşı çıkması üzerine şikayetini geri çeken Ermiş, göktaşı için alıcı aramaya başladı. Gramı yaklaşık 45 dolar olan göktaşı için pazarlığa açık olduğunu belirtti.

Ermiş, “Kış hazırlığı yapmak için kömür siparişi verdik. Yaklaşık 6 ay önce gelen kömür siparişinden torbaları açarken bu taşın farklı olduğunu hissetim. Arkadaşlara sordurdum, normal bir taş olmadığını ve kömür de olmadığını söyledi. Daha sonra bizde kendimize göre araştırmalarımıza başladık. Kömür ticareti yapanlar Rusya'dan geldiğini söyledi. Numunesini alıp bilen insanlarla önce Ankara'ya daha sonra farklı şehirlere 8'şer gram olarak gönderdim. Laboratuvar sonuçlarında yüzde 81 oranında demir çıktı. Daha sonra altın ile test yaptık, sürtme sonucu elektriklenme oldu. Sonrasında televizyona yaklaştırdık renk değiştirdiğini gördük. Mıknatısı da yaklaştırdığımızda kendisini rahatlıkla tutmakta. Göktaşı hatta 1 milyon yıllık olduğu söyleniyor. Biz bunu satacağız, faydalanalım. Yapmış olduğumuz araştırmalara göre gramı 45 dolara kadar değiştiği söylenmekte. Biz burada aç gözlülük yapma peşine düşmeyeceğiz.

Fazlada fiyatını düşürmeyeceğiz. Maksat biz ve çevremiz faydalansın. Numunelerde gram olarak eksildi, şuanda ham olarak net 8 kilogram. Ele alındığında kendi boyutundan daha ağır olduğunu hissedebiliyorsunuz. Kömürü aldığımda torbası 50 TL idi. İşin ilginç tarafı şaşırmakla beraber tepki gösterdim, bizi kandırdılar dedik firmayı aramak aklıma geldi, araştırma sonucu göktaşı olduğunu görünce öfkemiz yerini sevince bıraktı” dedi.

