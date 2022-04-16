Kömür Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kömür Satış Elemanı görev tanımı nedir, Kömür Satış Elemanı ne iş yapar, Kömür Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kömür Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kömür Satış Elemanı Tanımı;

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Kömür Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kömür Satış Elemanı Maaşları

Kömür Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kömür Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kömür Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.38

Meslek Adı :

Kömür Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kömür satışı yapılan işyerlerinde kömür satışı ile ilgili işlemleri gerçekleştirme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kömür Satış Eleman, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışı yapılmak üzere gelen kömürleri teslim almak, satış yapılacak yerlere taşımasını sağlamak,

b) Satışı yapılacak kömürleri ve kömür çuvallarını müşterilerin göreceği uygun yerlere koyarak teşhir işlemlerini yapmak,

c) Kömürlerle ilgili tanıtımlar ve kampanyalarla ilgili yazı ve afişleri müşterilerin göreceği yerlere asılmasını ağlamak, d) Kömür almak üzere gelen müşterileri karşılamak, kömürlerin fiyatları, çeşitleri, özellikleri, uygun kullanım şekilleri gibi konularda bilgi vermek, bunlarla ilgili broşür ve el ilanları vermek,

e) Telefonla gelen kömür siparişlerini almak,

f) Kömür satışı ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, ücret almak, satış fişi veya fatura düzenlemek,

g) Alınan siparişleri hazırlatmak, nakliye aracına yükletmek, müşterinin adresinde teslim edilmesini sağlamak,

h) Müşterilerin satın aldıkları kömürlerle ilgili memnuniyet ve şikayetlerini almak, gerekli gördüklerini yetkililere iletmek,

i) Satış yapılan kömür stoklarını kontrol etmek, azalan ve biten kömürlerden sipariş vererek getirilmesini sağlamak,

j) Satışı yapılan ve yapılacak ürünler hakkında bilgilendirme toplantılarına katılmak,

k) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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