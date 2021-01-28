Kömür sobası yine can aldı: Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı!

Niğde'de 77 yaşındaki İdris Özcan ve 81 yaşındaki hayat arkadaşı Nefise Özcan'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirince acı gerçek ortaya çıktı. Sobadan zehirlendikleri belirlenen yaşlı çiftin cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Yıldıztepe kasabasında İdris Özcan (77) ile Nefise Özcan (81) çiftinden haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri yaşlı çiftin öldüğünü belirledi. Çiftin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.