KOMÜT Başkanı Bulut: “Devlet bankalarındaki gayret ve özveri özel bankalarda yok”

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) Başkanı Adem Bulut, konut satışlarının artması için faiz oranlarını düşüren devlet bankalarının gösterdiği kolaylığın özel bankalarda olmadığını ileri sürdü.

KOMÜT Başkanı Adem Bulut, son zamanlarda zor bir süreçten geçtiklerini söyledi. Büyük bir salgınla karşı karşıya olunduğunu hatırlatan KOMÜT Başkanı Bulut, "Bu virüsle mücadele gösterdi ki, tüm dünyada herkes kendi ülkesi nezdinde yapmış olduğu sağlık ve ekonomi yatırımları belli oranda zayıf kaldı ve herkes kendi çabasında. Bu süreci Türkiye ve Konya genelinde beraber yaşıyoruz. İş dünyasında ve ekonomide de ciddi etkiler oluşturuyor. Biz aslında sektör olarak bu sürece hazırlıksız yakalandık" ifadelerini kullandı.

"Devam eden projelerde de hareketlilik var"

2018'den beri devam eden küresel ekonomik durgunluğun bir sonraki yılın sonlarına doğru durulmasının 2020'ye umutla girmelerini sağladığını, bahar aylarında sektörde canlılık beklerken salgın nedeniyle işlerinin durma noktasına geldiğini anlatan Bulut, "Ama bu şu demek değildir. Tamamıyla durduk herhangi bir çalışma yapmıyoruz, herhangi bir tedbir almadık falan değil. Aslında ben sektör olarak kendi adıma söylüyorum. İnşaat sektörü şu anda durağan bir vaziyette devam ediyor ama devam eden projelerde de hareketlilik var. Çünkü elimizden geldiği kadar sağlık tedbirlerini alarak, bununla alakalı hijyenik ve dezenfekte noktasında elimizden geldiği kadar bütün projelerde ve ofislerde biz bunları yaptık ama çalışanlarımızın da bu noktada giriş ve çıkışlarında elimizden geldiği kadar tedbir alarak çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü çalışmak zorundayız" diye konuştu.

İnşaat sektörünün taşıyıcı ve lokomotif bir sektör olduğunu aktaran Adem Bulut, sektörde birçok insanın yevmiyeyle çalıştığını ifade ederek, "Buradan kazandığı parayla evine ekmek götüren kişiler var. Yani bunu tamamıyla durdurmak çok doğru değil. Devletimizin bize vermiş olduğu belli tedbirlerle biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama bunun bir de diğer tarafı var. Çünkü yapılan konutların satış noktasında hareketliliği istenilen seviyede değil. Belki zaman zaman satışlarımız oluyor ama istenilen seviyede değil" şeklinde konuştu.

"Devlet bankalarındaki gayret ve özveri özel bankalarda yok"

Satışlardaki durgunluğun sektörü ve Konya'daki müteahhitleri ciddi sıkıntıya sürükleyebileceğini dile getiren Bulut, devletin hazırlamış olduğu ekonomik paketlerden beklentilerini üst makamlara ilettiklerini kaydetti. Devlet bankalarının konut kredisi faiz oranlarını aşağı çekerek gösterdiği kolaylığın özel bankalarda olmadığını ileri süren Bulut şunları söyledi: "Yakın zamanda ekonomik bir paket açıklanacak diye umut ediyoruz. Bizim de taleplerimiz olacak. Çünkü KOMÜT olarak beklentilerimiz var. Bunlardan bir tanesi daha önceki zamanlarda yapıldığı gibi KDV indirimi. Çünkü 150 metrekarenin üzerinde olan konutlarda daha önce yüzde 18 olan KDV indirimi yüzde 8'e düşürülmüştü. Bu ciddi bir rahatlama yaşatmıştı. Daha sonra tapu harçlarındaki indirim. Mesela yüzde 4 olan tapu harcı yüzde 2'ye indirilebilir. Bu ciddi bir hareketlilik sağlayabilir. Bunun yanında bizim ödeyemediğimiz ya da borçlu olduğumuz SGK primleri, maliye borçlarımızın ötelenmesi ya da ertelenmesi. Bunun da faiz noktasında belli bir oranda olması konusunda bir talebimiz olacak. Ekstra noktasında zaten şu anda bankaların konut kredi noktasındaki faiz indirimi var. Devlet bankalarının göstermiş olduğu gayret ve özveri özel bankalarda yok. Biz aynı özveri ve gayreti özel bankalardan da istiyoruz. Çünkü özel bankalar bu noktada taşın altına elini koymuyor, hep bizlerden bir şey bekleniyor. Bankacılık sektöründe özel bankalar bu noktada maalesef zayıf kalıyor. Bu talepler eğer kısmi olarak da yapılmış olsa bizi biraz rahatlatır diye düşünüyorum. En azından ekonomik hareketlilik kısmi olmasa da biraz devam eder, bizde bir rahatlama meydana getirir diye düşünüyorum."

Kaynak: İHA