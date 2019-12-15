KOMÜT’te yeni müteahhitlik yasası konuşuldu

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) Derneğinde yeni müteahhit yasası konuşuldu.

KOMÜT'te düzenlenen "İş'te Hayat" sohbetlerinin bu haftaki konusu yeni müteahhitlik yasası oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, il müdür yardımcısı Muhammet Ekiz ve Yapım Denetim Şube Müdürü Emel Erol'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda müteahhitlere yasa hakkında detaylı bilgi verilerek sorular cevaplandırıldı.

Konya Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Adem Bulut, yeni yasayla beraber herkesin müteahhitlik yapmasının önüne geçildiğini söyledi. Uygulamadaki aksaklıkların düzenlemeler yapılarak yasanın daha işler hale geleceğini belirten Adem Bulut, üyelerini de sürekli bilgilendirerek fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: İHA