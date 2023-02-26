Konadu Yiadom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konadu Yiadom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konadu Yiadom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konadu Yiadom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konadu Yiadom 10 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konadu Yiadom Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Berlin Sports - BFT yapmaktadır. Konadu Yiadom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Konadu Yiadom'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Konadu Yiadom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konadu Yiadom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konadu Yiadom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konadu Yiadom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2022 yılında Hearts of Oak

Konadu Yiadom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konadu Yiadom şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Konadu Yiadom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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