Konak meclisinde deprem ve İdlip şehitleri için saygı duruşu

Konak Belediye Meclisi şubat ayı birinci oturumu İzmir Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Yoğun bir gündemin takip edildiği toplantıda depremin etkileri ve önlem alma gerekliliği, ülkeyi yasa boğan şehit haberleri ve dünyanın gündemindeki Korona virüsü salgını da Konak Belediye Meclisine taşındı.

Konak Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısı, Elazığ depreminde hayatını kaybedenler ve İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan yedi asker ve bir sivil vatandaş için saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından Konak Belediyesindeki görev sürelerini tamamlayarak bu yıl emekli olan belediye personeline plaket takdim edildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesine geçmişten bu yana verdikleri katkı ve emek için teşekkür ederek, emeklilik hayatlarında sağlık ve başarı dileklerini iletti.

Toros'ta açılış müjdesi

Meclis açılışında çok yakında faaliyete geçecek Toros Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri ile Engelsiz Yaşam Köyü ile ilgili tanıtım filmi gösterildi. Filmin ardından açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Toros Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesislerinin pazar kısmının önümüzdeki cuma günü açılacağının müjdesini verdi. Gültepe Spor Tesisleri ve Engelsiz Yaşam Köyü'nün de bu ay sonunda tamamlanacağını belirten Başkan Batur, Konak'ta yaşayan 3-6 yaş arası zihinsel engelli çocukların Engelsiz Yaşam Köyü'ne kayıtlarının devam ettiğini, eğitimlerine ise başlandığını söyledi.

Korona virüsü önergesi

Mecliste verilen önergeler kısmında meclis üyelerinden gelen önerge ile dünyada paniğe neden olan Korona virüsü salgını ile ilgili çalışma yapılması konusu gündeme geldi. Alınacak güvenlik önlemleri hakkında neler yapılabileceğine dair önerge Sağlık Komisyonuna sevk edildi.

Adı Gültepe'de yaşayacak

Yoğun gündeme sahip meclis oturumunda alınan kararlardan biri de Gültepe'de cadde ismi değişikliği oldu. Gültepe sınırları içerisinde bulunan Meltem Caddesi'ne Gültepe Belediyesinin ilk başkanlarından Hüseyin Polat'ın isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: İHA