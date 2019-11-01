Konak Sohbetleri ‘Safahat Okumaları’ ile devam edecek

Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri "Konak Sohbetleri" ile başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri "Konak Sohbetleri" ile başlıyor. 2 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'da Tarihi Alicanlar Konağı'nda gerçekleşecek ve Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı programda "Safahat Okumaları" konuşulacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kasım Kültür Sanat Etkinliklerimiz kapsamında 2 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'da Tarihi Alicanlar Konağı'nda Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı "Safahat Okumaları" adlı konak sohbetine tüm kültür sanat dostları davetlidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA