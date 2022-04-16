Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı görev tanımı nedir, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı ne iş yapar, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı Tanımı;

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Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı Maaşları

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4221.10

Meslek Adı :

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Seyahat İle İlgili Danışmanlar Ve Seyahat Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir. .

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