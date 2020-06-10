Konaklı Kongre Merkezi yükseköğrenime kazandırılacak

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Konaklı Kongre Merkezi'ni Yabancı Diller Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültesi'nin merkez dersliğine dönüştürmek için ALKÜ'ye desteğe hazırlanıyor. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, atıl vaziyette duran ve neredeyse çürümekte olan merkezin yükseköğrenime kazandırılması için gerekli desteği vereceklerini belirtti.

Bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere 6 ay önce tahsisi gerçekleştirilen Konaklı Kongre Merkezi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakülteleri'nin merkezi dersliğine dönüştürülerek öğrencilere eğitim verilmesi planlanıyor. Dersliğin yanı sıra merkezin bir bölümü de kültür ve kongre merkezi olarak bilimsel toplantılar içinde hizmet verilmesi amaçlanıyor. Projenin hayata geçirilmesi için bir süredir girişimlerde bulunan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, öğrenciler için dersliğe dönüştürülecek olan Konaklı Kongre Merkezinde incelemelerde bulundu.

"Tespitlerimiz üzüntü verici"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, on milyonlarca para harcanarak yapılan ve şu anda atıl vaziyette bulunan Konaklı kongre Merkezi'nin yeniden milli bir değere dönüştürülmesi ve hızla yükselmekte olan bölge yükseköğrenime katkı verecek hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Şahin, dün rektör kalan ile Kongre Merkezi'ni gezdiklerini ve gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşadıklarının altını çizdi. Şahin, "Büyük hasar ve kaybın yaşandığı merkezdeki tespitlerimiz her ne kadar üzüntü verici olsa da; Yakın gelecekte burayı yeniden milli bir değere dönüştürme ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için hazır hale getirecek olma fikrimiz bizlerin bir o kadar da umutlu olmasına vesile oldu" dedi.

Şahin, yıllardır atıl durumda bekleyen merkezde yaptıkları incelemelerde binanın ve bina içindeki malzemelerin bir çoğunun hasara uğradığını ve hatta kaybolduğunu üzülerek tespit ettiklerini işaret ederek, "Böylesine büyük maddi imkanlarla kurulan bu merkezi Yabancı Diller Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültesi'nin merkezi dersliğine dönüştürmek için çalışmalarımıza başladık. Önce durum ve hasar tespiti yaptıracağız. Sonrasında kadirşinas ve yardımsever Alanya Halkının da desteğini alarak bu projeyi hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. İlk etapta 1500'e yakın öğrenci bu merkezde öğrenime başlayacak. Yabancı Diller Yüksekokulu ile turizmdeki ara eleman sorununun çözümüne çok önemli katkı yapılacak. Diş Hekimliği öğrencileri de burada eğitim görecek. Şimdiden hizmetin en güzeline layık Alanya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Kalan'dan Şahin'e teşekkür

İnceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Rektör Kalan, "Konaklı Kongre Merkezi'nin üniversitemize tahsis edilmesinin ardından hem şehrimizin hem de öğrencilerimizin hizmetine sunulması için çalışmalara başladık. Bu konudaki son adımı Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mehmet Şahin'in destekleri ile atıyoruz. Ne zaman kapısını çalsak Başkanımız Şahin bizi hiç boş çevirmedi. Bu büyük ve önemli projede de bizlere destek verdikleri için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Kendisi ile yaptığımız incelemelerin ardından gerçekleştirilecek onarım işlemleri ile Konaklı Kongre Merkezi'ni en kısa sürede hem öğrencilerimizin hem de vatandaşların hizmetine açmış olacağız. Yeni eğitim öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulu ile Diş Hekimliği Fakültesi'ni Konaklı Kongre Merkezi'ne taşıyacağız. Bu sayede kongre ve sempozyumlara ev sahipliği yapmanın yanı sıra üniversitemizin bir kampüsünü de Konaklı'ya taşımış olacağız" diye konuştu.

Başkan Şahin ve Rektör Kalan, Konaklı Kongre Merkezi'nde yaptıkları incelemelerin ardından ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Er'i ve çalışan diş hekimlerini ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundular. Ziyarette bir yandan merkezde incelemelerde bulunan Şahin ve Kalan daha sonra yükseköğrenim konusundaki gelişmeleri Dekan Er ve diş hekimleri ile paylaştılar.

Kaynak: İHA