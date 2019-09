Konak’ta Patival coşkusu

Konak Belediyesinin 40'a yakın sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlediği Türkiye'nin en kapsamlı festivali "Patival Konak", yüzlerce insanın katıldığı bir şölene dönüştü. Sokak hayvanları özelinde gerçekleştirilen ilk festival olan etkinlikte Şopengazi Nebiha Deprem Bakımevi ile Konak Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde yaşamını sürdüren hayvanlar için 3 ton mama bağışı yapıldı. Ziyaretçilere 500 kilogram kedi ve köpek mamasının hediye edildiği festivalde, Konak Belediyesinin kedi evleri de büyük ilgi gördü.

Konak Belediyesinin Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Lider Pet Food ve Kinderland/Çocuklar Ülkesi'yle birlikte düzenlediği, 40'a yakın sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği "Patival Konak; Can Dostlarımızla Buluşuyoruz" festivali, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirildi. "Doğa, çocuk ve can dostları" temasıyla düzenlenen ve yaklaşık 5 saat süren etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra Konak Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve İzmir'in dört bir yanından gelen vatandaşlar katıldı. Festival alanında organizasyona destek veren Greenpeace, Ege Orman Vakfı, TEMA, İZÇEV, AKUT gibi çevre kuruluşları, Anadolu Otizm Derneği, Çağdaş Yaşam Derneği, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile HAYTAP'tan Foça Hayat'a, Çeşme'deki ÇESAL'den Hayvanlara Yardım Derneği'ne, Menemen Can Dostları'ndan Seferihisar'daki SEHAYDER'e kadar uzanan birçok sivil toplum kuruluşu stantlarıyla yer aldı.

"Her şey daha da güzel olacak"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, stantları tek tek dolaşarak katılımcılar adına TEMA ve Ege Orman Vakfı'na birer fidan bağışlandığını belirten teşekkür belgelerini verdi. Festivalin ağacına, toprağına, suyuna, can dostlarına sahip çıkarak daha iyi bir yaşamın mümkün olduğuna inananları, çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak isteyenleri bir araya getirdiğini söyleyen Başkan Batur, "İzmir'in kalbinde çok önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Patival Konak'a destek veren sivil toplum kuruluşları ile katılımcı vatandaşlara, sağladıkları destek için teşekkür ederim. Bu dayanışma, sağlanan bu güç birliği her şeyin daha da güzel olacağı yarınlarımızın habercisidir" dedi.

Her anı dolu bir program

Festivalde birbirinden renkli aktiviteler de gerçekleştirildi. Dans gösterileri, K9 şovları ve can dostların yetenek ve güzelliklerini sergiledikleri çeşitli yarışmalar yapıldı. Yarışmalara katılan 18 köpek arasından Lale Tırnaklı'nın köpeği Bonbon "En Şık Can Dostu" seçilirken, Levent Yılmaz'ın köpeği Eddie "En Yetenekli Can Dostu" oldu. Emir Korkmaz'ın sokakta yaşarken sahiplendiği köpeği Dochka ise "Sahibine En Çok Benzeyen Can Dost" unvanını aldı. Yarışmalarda ilk üçe giren can dostlara mama, sahiplerine ise kupa hediye edildi.

Festival atölye çalışmalarıyla renklendi. Projenin ana destekçilerinden Kinderland/Çocuklar Ülkesi, etkinliğe gelen çocuklar için üç farklı oyun atölyesi kurdu. İtfaiye Atölyesi'nde minikler yangın söndürme tatbikatı yaptı. Başkan Batur da çocukların tatbikatını izledi. Sağlık Atölyesi'nde insan vücudu ve organlar anlatılırken, üçüncü atölyede çocuklara ağaçlandırma ve geri dönüşüm hakkında bilgi verildi.

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün düzenlediği atölyede ise sokak kedileri için atık lastiklerden iki katlı evler yapıldı. Renkli kedi evleri, festivalin en dikkat çeken çalışmaları arasına girerek ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Evlerin sadece sokak kedileri için kullanılması şartıyla talep edenlere ulaştırılacağı belirtildi. Evlerden biri de festivale katılan şarkıcı Elnur Hüseynov'a verildi. Konak Belediyesi, tüm katılımcılara sokak hayvanları için ücretsiz mama kabı ve temizlik torbası dağıttı.

Üç ton mama bağışı

Festivalin ana destekçilerinden Lider Grup ise ziyaretçilere toplam 500 kilogram kedi ve köpek maması hediye etti. Lider Pet Food, yüzlerce kedi ve köpeğin bulunduğu Şopengazi Nebiha Deprem Bakımevi ile Konak Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde yaşamını sürdüren can dostlar için 3 ton mama bağışı da yaptı. Festival, Grup Kafama Göre ve O Ses Türkiye 2015 yılı birincisi Elnur Hüseynov'un verdiği konserlerle son buldu.

Kaynak: İHA