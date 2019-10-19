Konak’ta rekor başvuru

Konak Belediyesi halk oyunları kursuna ilk haftada çocuk, genç ve master gruplarında toplam 900 kişi kayıt yaptırarak rekor başvuru gerçekleştirildi.

Konak Belediyesi'nin hobi ve meslek edindirme ile kültür ve sanat alanındaki kurslara her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi yoğun. Halk oyunları kursları da bu kursların başında geliyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte ilk haftada 900 kişi kayıt yaptırdı. Rekor başvurunun olduğunu belirten yetkililer, kayıtların bir ay daha süreceğini söyledi. Çalışmalar, Konak Belediyesi'nin Hatay, Zeytinlik, Levent, Mehtap semt merkezlerinin yanı sıra Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ile Meliha ve Doğan Akad İlkokulunda yapılacak. Çocuk, genç ve master gruplarında isteyen herkes bu merkezlere giderek kayıt yaptırabilecek. Hafta içi ve cumartesi günleri, yaş gruplarına göre değişen saatlerde gerçekleştirilecek kurslar, yaklaşık 7 ay sürecek. Kafkas, Kırklareli, Üsküp, Karadeniz, Zeybek, Silifke, Artvin, Bodrum gibi birçok yörenin halk danslarını öğrenen katılımcılar, dönem sonunda yapılacak Konak Belediyesi Halk Oyunları Şenliğinde sahneye çıkacak.

Yetkililer, halk oyunlarına ilginin bu denli artmasında Konak Belediyesi Halkoyunları Topluluğu'nun kazandığı başarıların büyük etkisi olduğuna inandıklarını belirtti. Yurt içinde ve yurt dışında katıldıkları pek çok festivalde, yarışmalarda Türkiye'yi, İzmir'i ve Konak Belediyesi'ni başarıyla temsil eden Konak Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu son olarak geçtiğimiz ağustos ayında Sırbistan'da düzenlenen uluslararası folklor festivali Srem Folk Fest'te Türkiye'yi başarıyla temsil ederek ülkemizi gururlandırmıştı. Topluluk, önceki yıllarda da Türkiye adına Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan'da gerçekleştirilen festival ve yarışmalara katılmıştı.

Kaynak: İHA