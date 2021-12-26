Kondansatör ne demek, TDK'ya göre Kondansatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kondansatör ne demek? Kondansatör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kondansatör kelimesi. Peki kondansatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kondansatör nedir, kondansatör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONDANSATÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kondansatör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kondansatör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kondansatör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç, meksefe

