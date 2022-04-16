Kondüktör-Demiryolu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kondüktör-Demiryolu görev tanımı nedir, Kondüktör-Demiryolu ne iş yapar, Kondüktör-Demiryolu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kondüktör-Demiryolu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kondüktör-Demiryolu Tanımı;

__

Kondüktör-Demiryolu Maaşı Ne Kadar? 2022 Kondüktör-Demiryolu Maaşları

Kondüktör-Demiryolu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kondüktör-Demiryolu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kondüktör-Demiryolu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5112.03

Meslek Adı :

Kondüktör-Demiryolu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma Hizmetlerindeki Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sefere çıkan bir trenin vagonlarının seyir öncesi ve seyir esnasındaki sorumlu amirliğini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kondüktör (Demiryolu) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Görev yapacağı trenin vagon numaralarını kendisine verilen iş emrinden veya amirinden öğrenmek,

b) Hareket öncesi vagonların temizliğini, kompartımanlardaki cam ve küllüklerin, tuvalet kağıdı, sabun, su vb. araç ve gereçlerin sağlam temiz ve eksik olup olmadıklarını kontrol etmek ve vagonları teslim almak,

c) Eksiklikleri revizöre bildirmek ve tamamlanmasını sağlamak,

d) Seferde görev alan diğer personelin tamam olup olmadığını tespit ederek iş dağıtımı yapmak,

e) Vagonların bağlanmasını ve fren denemelerini yapmak,

f) Bağajların yüklenip boşaltılmasına yolcuları emniyetle biniş ve inişlerine nezaret etmek,

g) Vagon kapılarının kapatılmasını sağlamak,

h) Tren harekete hazır olunca gündüz düdükle , gece fenerle tamam işareti vermek,

i) Kuşetleri açmak ve kapamak,

j) Vagonların tam yada yarı aydınlatılmasını sağlamak,

k) Trene binen yolculara oturacakları yer ve bagajlarını yerleştirmelerinde yardımcı olmak,

l) Satılan biletlerin başlangıç seri numarasını tren şefine bildirmek,

m) Seyir anında personelin çalışmalarını ve talimatlara uygun seyrüsefer yapılmasını denetlemek,

n) Ara istasyonlarda inen ve binen yolcuları tespit etmek,

o) Bilet kontrolü yapmak, bileti olmayanlara cezalı bilet kesmek ve ücretini tahsil etmek, hasılat listesine yazmak,

p) İnecek yolcuların biletlerini toplamak,

q) Ara istasyonlardaki durumlarda vagon bağlantılarını kontrol etmek,

r) Sefer güvenliğine engel olabilecek durumları, talimatlara aykırı davranışları, trende meydana gelen arzu edilmeyen olayları tren şefine bildirmek,

s) Acil durum ve kazalarda derhal gerekli önlemleri almak,

t) Varış istasyonunda vagonları tek tek kontrol ederek unutulmuş eşya meydana gelen arıza ve hasar ile hasılat durumu hakkında rapor düzenleye

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?