Kondüktör ne demek, TDK'ya göre Kondüktör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kondüktör ne demek? Kondüktör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kondüktör kelimesi. Peki kondüktör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kondüktör nedir, kondüktör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONDÜKTÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kondüktör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kondüktör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kondüktör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yolcu trenlerinde biletleri denetleyen ve vagon işlerine bakan görevli

