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Konfederasyon ne demek, TDK'ya göre Konfederasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Konfederasyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Konfederasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Konfederasyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Konfederasyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Konfederasyon ne demek, TDK'ya göre Konfederasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konfederasyon ne demek? Konfederasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konfederasyon kelimesi. Peki konfederasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konfederasyon nedir, konfederasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KONFEDERASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konfederasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Konfederasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre konfederasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birden fazla ülkenin genellikle dış işleri ve savunma alanlarında federasyona göre biraz daha ılımlı bir bağımlılık içinde ortak politika ve yönetim izleyip diğer alanlarda ise bölgesel yönetimlerinde serbest bulundukları devletler topluluğu
- Çeşitli ortaklıkların, daha çok sendikaların kümeleşmesi

KONFEDERASYON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İsviçre Konfederasyonu.

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