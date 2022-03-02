Konfeksiyon Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Konfeksiyon Kontrolörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Konfeksiyon Kontrolörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Konfeksiyon Kontrolörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Konfeksiyon Kontrolörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Konfeksiyon Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Konfeksiyon Kontrolörü Maaşları

Konfeksiyon Kontrolörü maaşı ortalama olarak aylık 8850_TL'dir. En düşük Konfeksiyon Kontrolörü maaşı 7550_TL, En yüksek ise 10150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Konfeksiyon Kontrolörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.28

Meslek Adı :

Konfeksiyon Kontrolörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dikişten çıkan konfeksiyon eşyalarında kusur olup olmadığını kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Konfeksiyon Kontrolörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmalat kısımlarından gelen konfeksiyon eşyalarını cinslerine göre ayırmak,

b) Eşyaların kenarlarındaki dikişten artan fazla iplikleri ve pürüzleri kesmek,

c) Eşyaları tek tek elle ve gözle ve ölçme aletleri kullanarak kontrol etmek,

d) Tespit ettiği dikiş ve ölçü kusurlarını ve kumaş üzerindeki kirli ve lekeli kısımları işaretlemek,

e) Kusurlu eşyaların düzeltilmesi için ilgili kısımlara göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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