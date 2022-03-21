Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni Tanımı;
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Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni Maaşları
Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3115.20
Meslek Adı :
Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu :
Makine Mühendisliği Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
-Hazır giyim üretiminde kullanılan makinelerin bakım ve onarımını yapan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni ;
işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Atölyede, üretim için kullanılan makineleri yerleşim planına göre düzenlemek,
b) Makinenin günlük, haftalık ve aylık periyodik bakımını yaparken, yağ değişimini ve gerekirse parça değişiminin yapılmasını sağlamak,
c) Arızalı makineyi inceleyerek arıza tespitini yapmak,
d) Arızası tespit edilen makineleri tamir etmek,
e) Tamirini yapamadığı makineleri ilgili tamirhanelere göndermek,
f) Onarımdan gelen makineleri kurdurmak veya kurmak,
g) Makinedeki çeşitli ayarları (iğne-çağnoz ayarları) yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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