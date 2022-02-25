Konfeksiyon Makineleri Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Konfeksiyon Makineleri Tamircisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Konfeksiyon Makineleri Tamircisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Konfeksiyon Makineleri Tamircisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Konfeksiyon Makineleri Tamircisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Konfeksiyon Makineleri Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Konfeksiyon Makineleri Tamircisi Maaşları

Konfeksiyon Makineleri Tamircisi maaşı ortalama olarak aylık 7150_TL'dir. En düşük Konfeksiyon Makineleri Tamircisi maaşı 5850_TL, En yüksek ise 8450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Konfeksiyon Makineleri Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.32

Meslek Adı :

Konfeksiyon Makineleri Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hazır giyim sektöründe kullanılan konfeksiyon makinelerinin montaj, bakım, onarım ve ayarlarını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Konfeksiyon Makineleri Tamircisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu ve planlaması yapmak,

b) Konfeksiyon fabrikasında veya atölyesinde kullanılan makinelerin faal durumda olmasını sağlamak,

c) Makinelerde meydana gelen arızaları tespit etmek ve onarımlarını yapmak,

d) Makinelerin periyodik bakımlarını yapmak,

e) Makineleri yerleştirmek, montajlarını yapmak,

f) Konfeksiyon makinelerinin ayarlarını yapmak,

g) Makinelerin çalışıp çalışmadıklarının kontrollerini yapmak,

h) Çalışma alanının temizliğini sağlamak, i) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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