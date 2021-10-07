Konfeksiyon Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşlarıve İş İlanları

Konfeksiyon Modelisti görev tanımı nedir, Konfeksiyon Modelisti ne iş yapar, Konfeksiyon Modelisti olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Konfeksiyon Modelisti mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Konfeksiyon Modelisti Tanımı;

Konfeksiyon numunelerinin kalıplarını çıkaran, model özelliğine göre şablon, seri ve pastal planı yapan, kalıpların bilgisayarda hazırlanmasını sağlayan, model makineciyi yönlendiren ve iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunan nitelikli kişidir.

Konfeksiyon Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2021 Konfeksiyon Modelisti Maaşları

Konfeksiyon Modelisti maaşı ortalama aylık 3.250 - TL’dir. En düşük Konfeksiyon Modelisti maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Konfeksiyon Modelisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Konfeksiyon Modelisti Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Konfeksiyon Modelisti Ne İş Yapar?

Konfeksiyon Modelisti, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı ve organizasyonu yapmak,

b) Stilistten veya müşteriden gelen ürünün tüm detaylarını içeren numune takip formuna uygun olarak kalıp çıkarmak

c) Model için kullanılan beden numaralarını belirlemek,

d) Kalıbın aslını bozmadan kalıbın serisinin bilgisayarda hazırlanması işlemini yapmak,

e) Numuneyi model makinecilere diktirmek,

f) Sipariş edilen modelin ölçüleri yoksa bedenine göre ölçülendirmek,

g) Hazırlanacak modeller için ayrı ayrı kalıp çıkarmak,

h) Kalıbı bilgisayarda çizmek,

i) Kesim planlanması ve kesme emrini hazırlamak,

j) Dikiş payını bırakmak, çekme payı hesaplamalarını yapmak,

k) İlk numuneyi hazırlamak,

l) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Konfeksiyon Modelisti Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Konfeksiyon Modelisti Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Konfeksiyon Modelisti mesleğinin meslek kodu 7532.27 olarak belirlenmiştir



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