Kongo Cumhuriyeti’nde yıldırım düştü: 20 ölü

ANKARA (AA) - Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Brazavil’in banliyösü Kintele’de yıldırım düşmesi sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kintele Belediye Başkanı Stella Mensah Sassou Nguesso, yüksek gerilim hattına yıldırım düştüğünü ve oluşan yüksek voltajın 20 kişinin hayatına mal olduğunu açıkladı.



Nguesso çok sayıda kişinin de yaralandığını ve yaralıların bölgedeki Talangai Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti.



Bazı görgü tanıkları ise oluşan yüksek voltajın evlere ve sokaktaki su birikintilerine isabet ettiğini can kayıplarının buralarda yaşandığını ifade etti.



Tropikal iklim kuşağında yer alan Kongo Cumhuriyeti’nde yağış sezonunda sık sık yıldırım düşmesi nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor, birçok ev ve iş yeri zarar görüyor.

Kaynak: AA