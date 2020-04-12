Kongo Cumhuriyeti'ndeki Fransızları ülkelerine götürecek park halindeki uçağa ateş açıldı

DAKAR (AA) - Kongo Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fransızları ülkelerine götürecek Air France uçağına ateş açıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin ekonomik başkenti Pointe-Noire'daki uluslararası havalimanında park halindeki Fransız havayolu şirketi Air France'a ait A330 model uçağa dün gece ateş açıldı.

Bu sabah yapılacak uçuş için hazırlanan uçakta henüz mürettebat ve yolcuların bulunmaması nedeniyle zarar gören olmadı.

Uçak hasar görürken, ateşi kimin ya da kimlerin açtığı henüz tespit edilemedi.

Fransa vatandaşları yarın Paris'ten gelecek başka bir uçakla ülkelerine dönecek.

Kongo Cumhuriyeti'nde ilk vakanın görüldüğü 18 Mart'tan bu yana 69 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunların 5'i iyileşti, 5'i ise hayatını kaybetti.

Kaynak: AA