Kongo Cumhuriyeti'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kongo Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?
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Kongo Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta batı bölümünde yer alan bir ülkedir. Kongo-Brazzaville olarak da adlandırılan ve 1969 ile 1991 yılları arasında Kongo Halk Cumhuriyeti olarak varlığını sürdüren ülkenin sınır komşularını Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo DC, Angola'ya bağlı olan ancak anakara ile bağlantısı bulunmayan Cabinda bölgesi, Gabon ve Atlas Okyanusu oluşturmaktadır.
Kongo Cumhuriyeti'nin Başkenti?
“Brazzaville” şehri Kongo Cumhuriyeti'nin başkentidir.
Kongo Cumhuriyeti'nin Para Birimi Nedir?
“Komor Frangı”Kongo Cumhuriyeti'nin para birimidir.
Kongo Cumhuriyeti'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Kongo Cumhuriyeti'nin telefon alan kodu : + 242
Kongo Cumhuriyeti'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Kongo
Kongo Cumhuriyeti'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Brazzaville
Kongo Cumhuriyeti'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Republic of Congo
Kongo Cumhuriyeti'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Brazzaville
Kongo Cumhuriyeti'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Brazzaville
Kongo Cumhuriyeti'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Congo
Kongo Cumhuriyeti'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Fransızca