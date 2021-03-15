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Kongo Cumhuriyeti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kongo Cumhuriyeti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kongo Cumhuriyeti'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Kongo Cumhuriyeti'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kongo Cumhuriyeti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kongo Cumhuriyeti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kongo Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta batı bölümünde yer alan bir ülkedir. Kongo-Brazzaville olarak da adlandırılan ve 1969 ile 1991 yılları arasında Kongo Halk Cumhuriyeti olarak varlığını sürdüren ülkenin sınır komşularını Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo DC, Angola'ya bağlı olan ancak anakara ile bağlantısı bulunmayan Cabinda bölgesi, Gabon ve Atlas Okyanusu oluşturmaktadır.

Kongo Cumhuriyeti'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Kongo Cumhuriyeti 4448000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 124. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00057 olduğu görülmektedir.

Kongo Cumhuriyeti'nin Müslüman Nüfus sayısı 59000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 1,6 olarak rakamlara yansımıştır.

Kongo Cumhuriyeti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kongo Cumhuriyeti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kongo Cumhuriyeti'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Kongo Cumhuriyeti'nin yüz ölçümü 343114 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kongo Cumhuriyeti'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 500  km²    Karasal Alan : 341500 km²

Kongo Cumhuriyeti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kongo Cumhuriyeti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kongo Cumhuriyeti'nin Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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