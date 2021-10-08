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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 150 yolcunun olduğu tekne battı! Kazada 50 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kongo Nehri'nde içinde 150 yolcunun olduğu motorlu teknenin batması sonucu 50 yolcu hayatını kaybetti, 30 kişi ise kurtarıldı. Kaybolan 72 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 150 yolcunun olduğu tekne battı! Kazada 50 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basında yer alan haberlere göre  Kongo Nehri'nde Tshopo bölgesinden Bumba bölgesine giden ve yaklaşık 150 yolcu taşıyan motorlu tekne kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük aldı.

Teknenin batması sonucu kazada 50 yolcu hayatını kaybetti, 30 yolcu kurtarıldı, 72 yolcunun ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan teknedeki kişilerin çoğunun Bumba'ya dönen tüccarlardan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 150 yolcunun olduğu tekne battı! Kazada 50 kişi hayatını kaybetti

TEKNELER BAKIMSIZ VE KAPASİTE ÜZERİNDE YOLCU, YÜK ALIYOR

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde gerçekleşen kazalara, teknelerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yolcu ve yük almaları sebep oluyor.

Kongo'da yeterli asfalt yolun bulunmaması sebebiyle ulaşım için genellikle göller ve nehirler kullanılıyor.

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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