Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 220 sivili öldürdü

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeydoğusundaki Güney Kivu eyaletinde Ngumino ve Twirwanero isyancı gruplarının 220 sivili öldürdüğü bildirildi.



Güney Kivu eyaletinden 30 milletvekili yaptıkları ortak basın toplantısında, Ngumino ve Twirwanero isyancı grubu mensuplarının gece Güney Kivu eyaletine saldırı düzenlendiğini belirtti.



Milletvekilleri, isyancıların, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 220 sivili katlettiğini doğrulandı.



Milletvekilleri ayrıca, isyancıların birçok evi ateşe verdikten sonra ele geçirdikleri küçükbaş hayvanlarla bölgeden uzaklaştığını aktardı.



Merkezi hükümeti gerekli önlemleri almamakla suçlayan milletvekilleri, bölgeye acilen KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) merkezi kurulmasını talep etti.



- Ülkede 20 yıldır çatışmalar sürüyor



KDC’nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırındaki doğu bölgeleri, 20 yıldır, sahip oldukları altın ve kobalt gibi zengin yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.



Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre son 8 ay içerisinde KDC’de yaklaşık 1300 sivil öldürülürken, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde süren çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivil yerinden edildi.



Kaynak: AA