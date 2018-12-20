Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde seçimler ertelendi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde pazar günü yapılması planlanan seçimler teknik yetersizlikler sebebiyle 30 Aralık'a ertelendi.

Kongo Seçim Komisyonu'nun (CENI) pazar günü yapılması planlanan seçimleri teknik yetersizlikler sebebi ile 30 Aralık'a ertelediği öğrenildi. Komisyon başkanı Corneille Nangaa yaptığı açıklamada başkent Kinşasa geçen hafta meydana gelen yangın sonucu birçok oy pusulasının hasar gördüğünü belirterek bu şartlar altında seçimin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Açıklamadan sonra komisyon binası önünde kararı eleştiren protesto gösterileri gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA