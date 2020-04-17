Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel ve heyelanda 13 kişi öldü

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda sağanak yağışların neden olduğu sel ve heyelanda 5'i çocuk olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti.

Resmi kaynaklar, Güney Kivu eyaletinin ikinci büyük kenti Uvira'da aşırı yağışların sel ve heyelana neden olduğunu ve can kayıplarının yaşandığını açıkladı.

Kentte 5'i çocuk 13 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, çok sayıda evin yıkıldığı, bu yüzden ölü sayısının artabileceği vurgulandı.

Ülkede her yıl nisanda başlayan sağanak yağışların neden olduğu su taşkını ve heyelanlarda yüzlerce kişi yaşamını yitiriyor, çok sayıda ev ve iş yeri zarar görüyor.

Kaynak: AA