Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sivillere yönelik saldırıda 24 kişi öldü

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda Kongo Demokratlar Koalisyonu (CODECO) adlı ayrılıkçı silahlı grubun saldırısında en az 24 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, CODECO üyesi silahlı kişiler, Ituri eyaletindeki Digeni köyüne saldırdı.

Aralarında 3 kadın ve 1 çocuğun bulunduğu 24 sivili öldüren saldırganlar, en az 10 kişiyi de yaraladı.

CODECO, bölgede 2017'de meydana gelen etnik çatışmalar sırasında ortaya çıkmıştı.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı 1 Kasım'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.





Kaynak: AA