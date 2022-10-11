Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekne battı: En az 40 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Equateur eyaletinden geçen Kongo Nehri'nde dün gece bir teknenin batması sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Batan teknenin Ngiri Doğa Koruma Alanı Yönetimi'ne ait olduğu belirtilerek, kazayla ilgili 5 korucunun gözaltına alındığı aktarıldı.

Kazadan sağ kurtulanlar teknenin kötü hava koşulları nedeniyle battığını ifade etti.

GEÇEN YIL 61 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Mongala eyaletinin Engengele kasabası yakınlarında Kongo Nehri'nde Ekim 2021'de yaşanan tekne kazasında en az 61 kişi hayatını kaybetmişti.