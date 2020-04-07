Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ugandalı isyancıların saldırılarında 6 kişi öldü

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ugandalı isyancıların saldırısı sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.



Ulusal basındaki haberlere göre, Beni vilayetinde Ugandalı isyancı grup ADF tarafından saldırı düzenlendi.



Saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi.



Köy sorumlusu Henri Alimasi, ölenlerden birinin çocuk olduğunu duyurarak saldırıyı kınadıklarını belirtti.



Alimasi, saldırı sonrasında isyancıların bir sivili rehin aldığını söyledi.







Kaynak: AA