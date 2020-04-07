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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ugandalı isyancıların saldırılarında 6 kişi öldü

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ugandalı isyancıların saldırısı sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.Ulusal basındaki haberlere göre, Beni vilayetinde Ugandalı isyancı grup ADF tarafından saldırı düzenlendi.Saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi.Köy...

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ugandalı isyancıların saldırılarında 6 kişi öldü

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ugandalı isyancıların saldırısı sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Beni vilayetinde Ugandalı isyancı grup ADF tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi.

Köy sorumlusu Henri Alimasi, ölenlerden birinin çocuk olduğunu duyurarak saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Alimasi, saldırı sonrasında isyancıların bir sivili rehin aldığını söyledi.


Kaynak: AA




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