Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta bölümünde yer alan bir ülkedir. 1971 ile 1997 yılları arasında Zaire olarak varlığını sürdüren ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzanya, Zambiya, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve 40 km'lik bir sahil şeridi ile Atlas Okyanusu oluşturmaktadır.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Başkenti?

“Kinşasa” şehri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkentidir.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Para Birimi Nedir?

“Komor Frangı”Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin para birimidir.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin telefon alan kodu : + 243

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Kongo

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Kinşasa

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Congo

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Kinşasa

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Kinşasa

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Congo

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fransızca

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?