Kongre binası basıldı! ABD'de darbe mi oldu? ABD'de neler oluyor son dakika ? Amerika'da darbe mi oluyor?

ABD'de başkanlık seçimlerini Joe Biden kazanmış ve bu duruma Cumhuriyetçi aday Trump ve destekçileri karşı çıkmış, olayların çalındığını ifade etmişti. Tüm bu tartışmalar sürerken ABD'de başkan Trump'ın Beyaz Saray önündeki mitinginin ardından ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. Daha sonra polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Kongre binasına girince ve akıllara darbe girişiminin olduğu gelmeye başladı. Tüm bu olaylar ışığında vatandaşlar internet arama motorlarında ABD'de darbe mi oldu? ABD'de neler oluyor son dakika ? Amerika'da darbe mi oluyor? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

ABD'DE DARBE Mİ OLDU? ABD'DE NELER OLUYOR SON DAKİKA?

ABD'de darbe olmadı. Dün ABD Kongresi yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplandı. Trump destekçileri başkent Washington DC’de “Çalmayı Durdur” mitinginde bir araya geldikten Kongre binasına yürüdü. Daha sonra göstericiler, “ABD Trump’ı istiyoruz”, “Biz kazandık”, “Özgürlük” ve “Çalmayı bırakın” sloganları atarak, kongre binasına girmeye çalıştı. Akabinde ise güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen göstericiler ikinci polis barikatını da aşmayı başardı. Polis ekipleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongre binası çevresinde çıkan olayların ardından binanın kilit altına alındığı belirtildi.

Bazı noktalarda polis barikatını aşan göstericiler, kongre binasına girdi. İlk alınan bilgilere göre bu esnada bir kadının göğsünden vurularak ağır yaralandığı bilgisi verildi. Dört bir yandan kuşatma altına alınan Kongre Binası’nın içindeki vatandaşlara camlardan ve kapılardan uzak durması talimatı verilirken, başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Çıkan olaylar sonrası Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, başkentte sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Bowser yasağı şu ifadelerle duyurdu:

“Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde, Belediye Başkanı tarafından belirlenen kişiler dışında hiç kimse, araba veya başka bir ulaşım yöntemiyle yürümeyecek, bisiklete binmeyecek, koşmayacak, ayakta durmayacak veya motorlu araç kullanmayacaktır"

Polis, Kongre Binası’nda toplanan kalabalığın dağıtmak için gaz bombası ile müdahale etti. Bazı göstericilerin ise atılan göz yaşartıcı bombalardan dolayı yaralandığı belirtildi.



Olaylar devam ederken, ilk olarak sosyal medya hesabı üzerinden ve hemen ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Başkan Trump, göstericilerin evlerine dönmesi çağrısında bulundu. Sakinlik çağrısında bulunan Başkan Trump, “Sizler haklısınız ama barış içinde evinize dönün” ifadelerini kullandı.

BİDEN: DEMOKRASİMİZ BİR SALDIRI ALTINDA

ABD’nin seçilmiş Başkanı Biden’ın Kongre Binası’nda çıkan olaylar hakkında yaptığı açıklamada, Kongre Binası'nda patlak veren şiddet olaylarını demokrasiye "saldırı" olarak yorumladı. Biden, "Bu saatte, demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında. Modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Özgürlük kalesine, Kongre Binası'na bir saldırı. Halkın temsilcilerine, Capitol Hill polisine ve onları korumaya yemin edenlere bir saldırı. Ve Cumhuriyetimizin kalbinde çalışan kamu görevlilerine. Çok açık konuşayım. Kongre Binası'ndaki kaos sahneleri gerçek bir ABD’yi yansıtmıyor. Gördüklerimiz kendini kanunsuzluğa adamış aşırılık yanlıları. Bu muhalefet değil. Bu bir düzensizlik. Bu kaos. Bu fitne. Ve şimdi sona ermeli" dedi.

KONGRE BİNASI YAKININADA BOMBA BULUNDU

Federal güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba bulunduğu ifade edildi. Güvenlik kaynakları, bombalardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite ofislerinin olduğu binada, diğerinin ise Kongre Binası kompleksinde bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, bunların gerçek patlayıcı cihazlar olduğunu ve güvenli hale getirilmek için imha ettiklerini belirterek, bomba bulunması üzerine Cumhuriyetçi Ulusal Komite Karargahı’nın boşaltıldığını ifade etti.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 52 KİŞİ TUTUKLANDI

Metropolitan Polis Departmanı Şefi Robert J. Contee, çıkan olaylarda dün akşam saatlerinde göğsünden vurulan kadın da dahil olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Olaylar sırasında 14 polis memurunun da yaralandığını söyleyen Contee, 52 kişinin tutuklandığını belirterek, tutuklamaların 47'sinin Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser’ın ilan ettiği sokağa çıkma yasağına ilişkin olduğunu aktardı. Birkaç kişinin de ruhsatsız silah taşıdığı için gözaltına alındığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kongre binasına yönelik baskın sırasında kışkırtıcı açıklamalar yaptığı için Twitter hesabı 12, Facebook hesabı ise 24 saat boyunca askıya alındı.

BİDEN'IN BAŞKANLIĞI ONAYLANDI

Olayların kontrol altına alınmasının ardından yeniden toplanan kongre üyeleri, tescil oylamasını gerçekleştirdi. Oylamada gerekli 270 delege oyunu aşan Joe Biden, resmen ABD'nin yeni başkanı oldu. Oylamada, Biden 306 üyenin oyunu alırken, Donald Trump ise 232 oy alabildi. Başkanlığı Kongre tarafından tescillenen Biden, görevine 20 Ocak'ta başlayacak.

TRUMP 20 OCAKTA KOLTUĞUNU BIRAKACAK

ABD Başkanı Donald Trump, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Seçim sonucuna tamamen katılmamama ve gerçekler beni doğrulamasına rağmen 20 Ocak'ta düzenli bir geçiş olacak” dedi.