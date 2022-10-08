Konik Çözgü Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Konik Çözgü Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Konik Çözgü Makinesi Operatörü ne iş yapar, Konik Çözgü Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Konik Çözgü Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Konik Çözgü Makinesi Operatörü Tanımı;

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Konik Çözgü Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Konik Çözgü Makinesi Operatörü Maaşları

Konik Çözgü Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Konik Çözgü Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Konik Çözgü Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.31

Meslek Adı :

Konik Çözgü Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konik Çözgü Makinesi Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, konik çözgü makinesinin günlük kontrol ve bakımını yapma, konik çözgü hazırlık işlemlerini yapma, tambura çözgü sarma ve makaraya çözgü aktarma vb. bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Konik Çözgü Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma alanını kontrol etmek ve düzenini sağlamak,

b) Konik çözgü makinesinin günlük kontrol ve bakımını yapmak,

c) Basit arızaları gidermek, büyük arızaları yetkiliye bildirmek,

d) Bobinleri çözgü raporuna göre kontrol ederek kafese dizmek,

e) Bobin uçlarını kafes deliği ve boncuklardan geçirmek,

f) Çapraz ve kılavuz tarağını taharlamak,

g) Makinenin çözgü çalışma ayarlarını yapmak,

h) İplikleri tambura takmak,

i) Tahar ve haşıl çaprazlarını almak,

j) Çözgü sarma akışını izlemek ve çözgü gerginliğini kontrol etmek,

k) Uçuntu temizliği yapmak,

l) İplik kopuklarını almak ve iplik kopuş etüdü yapmak,

m) Batbaşı yapmak, kafesi açmak,

n) Makara (levent) genişliği ayarı ve makine aktarma ayarlarını yapmak,

o) Bant uçlarını makineye bağlamak,

p) Çözgüyü yağlamak,

q) Çözgü aktarma akışını izlemek,

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