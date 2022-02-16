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Konjonktivit ne demek, TDK'ya göre Konjonktivit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Konjonktivit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Konjonktivit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Konjonktivit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Konjonktivit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Konjonktivit ne demek, TDK'ya göre Konjonktivit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konjonktivit ne demek? Konjonktivit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konjonktivit kelimesi. Peki konjonktivit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konjonktivit nedir, konjonktivit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KONJONKTİVİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konjonktivit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Konjonktivit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre konjonktivit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Göz zarı yangısı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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