Konkasör ne demek, TDK'ya göre Konkasör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konkasör ne demek? Konkasör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konkasör kelimesi. Peki konkasör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konkasör nedir, konkasör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONKASÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konkasör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Konkasör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre konkasör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yol, bina vb. yapımında kullanılacak çakıl veya taşları elde etmek için, büyük kayaları kırıp ufalamaya yarayan makine, kırma makinesi

