Konrad De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konrad De La Fuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konrad De La Fuente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konrad De La Fuente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konrad De La Fuente 16 Temmuz 2001 tarihinde Miami, Florida şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konrad De La Fuente Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KIN Partners yapmaktadır. Konrad De La Fuente, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Konrad De La Fuente'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konrad De La Fuente Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/konradjr_/

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Konrad De La Fuente Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konrad De La Fuente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Konrad De La Fuente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konrad De La Fuente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CF Damm Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2016 yılında Barça U16

1 Temmuz 2017 yılında Barça U18

1 Temmuz 2018 yılında Barça U19

1 Temmuz 2020 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2021 yılında Marsilya

13 Ağustos 2022 yılında Olimpiakos

30 Haziran 2023 yılında Marsilya

Konrad De La Fuente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konrad De La Fuente şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konrad De La Fuente Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CE Tecnofutbol (2011-2012), CF Damm (2012-2013), FC Barcelona (2013-2020)

Amerika Birleşik Devletleri takımında 17 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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