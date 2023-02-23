Konrad Forenc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konrad Forenc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konrad Forenc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konrad Forenc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konrad Forenc 17 Temmuz 1992 tarihinde Oława şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konrad Forenc Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Konrad Forenc, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Konrad Forenc'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konrad Forenc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konrad Forenc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konrad Forenc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konrad Forenc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Zaglebie Lubin

2 Ağustos 2012 yılında Kolejarz Stroze

30 Haziran 2013 yılında Zaglebie Lubin

24 Temmuz 2013 yılında F. Swinoujscie

31 Ocak 2014 yılında Zaglebie Lubin

12 Şubat 2014 yılında Calisia

30 Haziran 2014 yılında Zaglebie Lubin

14 Temmuz 2021 yılında Korona Kielce

Konrad Forenc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konrad Forenc şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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