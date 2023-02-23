Konrad Formela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konrad Formela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konrad Formela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konrad Formela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konrad Formela 16 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Konrad Formela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konrad Formela Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Konrad Formela'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Konrad Formela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konrad Formela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konrad Formela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konrad Formela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Chojniczanka

Konrad Formela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konrad Formela şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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