Konrad Gruszkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konrad Gruszkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konrad Gruszkowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konrad Gruszkowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konrad Gruszkowski 27 Ocak 2001 tarihinde Rabka Zdrój şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konrad Gruszkowski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Konrad Gruszkowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 18 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Konrad Gruszkowski'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Konrad Gruszkowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konrad Gruszkowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Konrad Gruszkowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konrad Gruszkowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Wisla U19

9 Ağustos 2019 yılında Motor Lublin

30 Haziran 2020 yılında Wisla U19

18 Ağustos 2020 yılında Wisla Krakow

Konrad Gruszkowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konrad Gruszkowski şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konrad Gruszkowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Turbacz Mszana Dolna, Progres Kraków, Wisła Kraków

Polonya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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