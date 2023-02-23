Konrad Guca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konrad Guca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konrad Guca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konrad Guca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konrad Guca 18 Ağustos 2003 tarihinde Tarnobrzeg şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konrad Guca Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 21 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Konrad Guca'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Konrad Guca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konrad Guca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konrad Guca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konrad Guca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2021 yılında Stal Mielec

Konrad Guca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konrad Guca şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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