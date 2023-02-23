Konrad Jalocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konrad Jalocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konrad Jalocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konrad Jalocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konrad Jalocha 9 Mayıs 1991 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Konrad Jałocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konrad Jalocha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Konrad Jalocha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Konrad Jalocha'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konrad Jalocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konrad Jalocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konrad Jalocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konrad Jalocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Legia II

1 Temmuz 2012 yılında Legia Varşova

15 Ocak 2013 yılında Chojniczanka

31 Aralık 2013 yılında Legia Varşova

2 Temmuz 2015 yılında Arka Gdynia

30 Haziran 2017 yılında Legia Varşova

19 Ocak 2018 yılında GKS Tychy

30 Haziran 2018 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2018 yılında GKS Tychy

Konrad Jalocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konrad Jalocha şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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