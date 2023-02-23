Konrad Kasolik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konrad Kasolik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konrad Kasolik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konrad Kasolik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konrad Kasolik 29 Eylül 1997 tarihinde Bielsko-Biała şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Konrad Kasolik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konrad Kasolik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDEN EYE yapmaktadır. Konrad Kasolik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 8 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Konrad Kasolik'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konrad Kasolik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konrad Kasolik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konrad Kasolik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konrad Kasolik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Sola Oswiecim

1 Şubat 2018 yılında Motor Lublin

1 Ağustos 2018 yılında Rekord B-B

26 Şubat 2019 yılında Sola Oswiecim

8 Ağustos 2019 yılında Ruch Chorzow

Konrad Kasolik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konrad Kasolik şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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