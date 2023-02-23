Konrad Kostrzycki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konrad Kostrzycki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konrad Kostrzycki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konrad Kostrzycki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konrad Kostrzycki 7 Ekim 1996 tarihinde Wieluń şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Konrad Kostrzycki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konrad Kostrzycki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDEN EYE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Konrad Kostrzycki'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konrad Kostrzycki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konrad Kostrzycki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konrad Kostrzycki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konrad Kostrzycki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Sw. Czarnowasy

1 Temmuz 2013 yılında Pomologia U19

1 Temmuz 2014 yılında Ruch Zd.

29 Ocak 2020 yılında Odra Opole

31 Temmuz 2020 yılında Ruch Zd.

1 Ağustos 2020 yılında Odra Opole

Konrad Kostrzycki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konrad Kostrzycki şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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