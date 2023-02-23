Konrad Matuszewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konrad Matuszewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konrad Matuszewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konrad Matuszewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konrad Matuszewski 4 Ekim 2001 tarihinde Włoszczowa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Konrad Matuszewski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konrad Matuszewski Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Konrad Matuszewski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Konrad Matuszewski'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konrad Matuszewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konrad Matuszewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konrad Matuszewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konrad Matuszewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Legia U19

1 Ocak 2018 yılında Legia II

17 Temmuz 2019 yılında Wigry Suwalki

31 Temmuz 2020 yılında Legia II

14 Ağustos 2020 yılında Odra Opole

30 Haziran 2021 yılında Legia II

15 Temmuz 2021 yılında Warta Poznań

Konrad Matuszewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konrad Matuszewski şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konrad Matuszewski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deko Włoszczowa, Hetman Włoszczowa (2011-2014), Legia Warszawa

Polonya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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