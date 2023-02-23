Konrad Nowak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konrad Nowak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konrad Nowak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konrad Nowak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konrad Nowak 7 Kasım 1994 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Konrad Nowak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konrad Nowak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-MG.COM yapmaktadır. Konrad Nowak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 13 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Konrad Nowak'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konrad Nowak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konrad Nowak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konrad Nowak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konrad Nowak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Rozwój Katowice

31 Temmuz 2012 yılında Górnik Zabrze

13 Ocak 2016 yılında Rozwój Katowice

30 Haziran 2016 yılında Górnik Zabrze

8 Şubat 2019 yılında P. Niepolomice

13 Ağustos 2020 yılında Odra Opole

Konrad Nowak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konrad Nowak şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konrad Nowak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rozwój Katowice

Polonya U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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